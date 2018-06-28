Эксперт назвал готовых свергнуть Петра Порошенко киевских политиков
28 июня 2018, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]
Юлия Тимошенко и Арсен Аваков планируют осуществить на Украине государственный переворот. Такое мнение на страницах отечественной прессы высказал политолог Ростислав Ищенко.
Эксперт в разговоре с корреспондентом ФАН отметил, что лидер партии «Батькивщина» заключила соглашение с главой украинского МВД о поддержке со стороны контролируемых им вооруженных отрядов. Из слов Ищенко следует, что Тимошенко и Аваков готовы силой лишить власти президента Петра Порошенко.
Аналитик сделал эти заявления, комментируя для российских журналистов высказывание главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, предрекшего установление в стране диктаторского режима. Матиос полагает, что данный сценарий реализуется из-за массового распространения оружия среди населения.
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