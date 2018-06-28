У противостоящих украинской армии ополченцев ДНР появился новый враг

У ополченцев Донецкой народной республики, воюющих с Вооруженными силами Украины, появился новый противник. Речь идет о запрещенной в России террористической группировке «Братья-мусульмане».

Как передает агентство «Новороссия», силовые структуры ДНР пресекли незаконную деятельность ячейки организации в Донецке. Исламисты занимались пропагандой своей идеологии посредством распространения соответствующей литературы. Предварительно установлено, что ячейка держала связь с экстремистскими группировками на территории Украины.

Ранее в четверг сообщалось о том, что киевские силовики оставили без боя часть своих позиций возле города Горловка, который контролируют власти ДНР. Такой информацией поделились с журналистами в дислоцированном в данном районе батальоне «Сомали».