В Киеве рассказали о планах по отсечению Крыма от «русского мира» после того, как власти Украины восстановят контроль над полуостровом. Соответствующее заявление в разговоре с представителями СМИ сделал Борислав Береза, внефракционный депутат Верховной Рады.

Парламентарий отметил, что в отношении крымчан, принадлежащих «русскому миру», будет проведена процедура депортации. По словам Березы, процитированного изданием «ПолитПазл», эти люди смогут без проблем переехать в Россию, так как являются ее гражданами.

Киев не признает итоги референдума, по итогам которого полуостров присоединился к РФ. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос территориальной принадлежности региона закрыт.

Ранее на этой неделе военный эксперт Леонид Ивашов прокомментировал «провокационные» учения, проведенные украинским флотом возле границ Крыма.