Вооруженные силы Украины оставили без боя участок фронта, проходящий через поселок Зайцево, который расположен в пригороде Горловки. Об этом военному корреспонденту Семену Пегову рассказали в батальоне ДНР «Сомали», дислоцированном в данном районе.

ВСУ отвели с части своих позиций основные боевые расчеты. Пегов объяснил такое поведение киевских силовиков «внезапной трезвостью», пробужденной заявлениями руководства России о недопустимости провокаций в Донбассе во время проведения мирового футбольного первенства.

Кроме того, появилась информация о том, что украинские военные покинули ряд занятых ими ранее поселков, находящихся в «серой зоне» возле Горловки. Как пишет канал «Россиянин в Донбассе» в «Яндекс. Дзен», причиной данного шага ВСУ стали необоснованные потери и активность ОБСЕ. Представители международной организации обвинили силовиков в нарушении гуманитарного права.