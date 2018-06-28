Трамп: «Поладить с Россией, Китаем — это хорошо»

Президент США Дональд Трамп сделал заявление об отношениях с Россией и Китаем. Перед встречей с Владимиром Путиным, о дате которой одновременно сообщат в Кремле и Белом доме, Трем сказал, что «поладить с Россией — это хорошо».

Во время выступления в городе Фарго в штате Северная Дакота Трамп упомянул и Китай. По его словам, крепкие отношения Соединенных Штатов с Россией и Китаем являются «хорошим» обстоятельством, - сообщает Газета.ру.

«Поладить с Россией, Китаем — это хорошо, это не плохо», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Трампа в Facebook .

Россия и США договорились о времени и месте встречи Путина и Трампа

Ранее вице-президент США Майк Пенс назвал темы переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, лидеры стран обсудят экономические вопросы, ситуацию в Сирии и на Украине, а также предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году.