Трамп: «Поладить с Россией, Китаем — это хорошо»
28 июня 2018, 07:26 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп сделал заявление об отношениях с Россией и Китаем. Перед встречей с Владимиром Путиным, о дате которой одновременно сообщат в Кремле и Белом доме, Трем сказал, что «поладить с Россией — это хорошо».
Во время выступления в городе Фарго в штате Северная Дакота Трамп упомянул и Китай. По его словам, крепкие отношения Соединенных Штатов с Россией и Китаем являются «хорошим» обстоятельством, - сообщает Газета.ру.
«Поладить с Россией, Китаем — это хорошо, это не плохо», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Трампа в Facebook .
Россия и США договорились о времени и месте встречи Путина и Трампа
Ранее вице-президент США Майк Пенс назвал темы переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, лидеры стран обсудят экономические вопросы, ситуацию в Сирии и на Украине, а также предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году.
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