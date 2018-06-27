Немецкий фрегат взорвала собственная ракета

На немецком фрегате «Саксония», проводившем учения у берегов Норвегии совместно с другим фрегатом ВМС Германии «Любек», вспыхнул пожар из-за застрявшей в шахте зенитной ракеты.

Инцидент случился несколькими днями ранее, 21 июня. Во время ракетного залпа одна из зенитных ракет американского производства застряла в шахте и сгорела. Система пожаротушения на фрегате сработала в штатном режиме. Боевая часть ракеты не успела взорваться. Никто из моряков не пострадал при этом инциденте.

Перед началом учений ракеты прошли проверку и были признаны полностью исправными. Сейчас специалисты выясняют причину случившегося, сообщают «Вести».