Немецкий фрегат взорвала собственная ракета
27 июня 2018, 22:40 [ «Аргументы Недели» ]
На немецком фрегате «Саксония», проводившем учения у берегов Норвегии совместно с другим фрегатом ВМС Германии «Любек», вспыхнул пожар из-за застрявшей в шахте зенитной ракеты.
Инцидент случился несколькими днями ранее, 21 июня. Во время ракетного залпа одна из зенитных ракет американского производства застряла в шахте и сгорела. Система пожаротушения на фрегате сработала в штатном режиме. Боевая часть ракеты не успела взорваться. Никто из моряков не пострадал при этом инциденте.
Перед началом учений ракеты прошли проверку и были признаны полностью исправными. Сейчас специалисты выясняют причину случившегося, сообщают «Вести».
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