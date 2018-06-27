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Президент Ирана пообещал поставить США на колени
27 июня 2018, 22:23 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Ирана Хасан Роухани, выступая на государственном телевидении, отказался идти на уступки США в вопросе пересмотра иранской ядерной сделки, назвав это «капитуляцией перед Вашингтоном».
«Мы сохраним историческое национальное величие, а сами в этой волевой борьбе поставим США на колени», - заявил Роухани.
Президент Ирана выразил уверенность, что этому поспособствует сам хозяин Белого дома, чьи действия сбивают с толку и настраивают против США весь мир.
«Принимая во внимание то, что делает Трамп, мы наблюдаем, как мир сбит с толку. Все друг с другом объединяются. Я думаю, что Трамп делает весьма хорошее дело, объединяя весь остальной мир, а себя изолируя», - сказал Хасан Роухани.
«Мы должны показать миру, что мы переживем проблемы и трудности, не променяв величие, свободу, независимость, демократию, республиканский строй, религию и культуру», - цитирует иранского лидера РИА Новости.
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