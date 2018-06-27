Посольство России прокомментировало планы по имуществу Скрипаля

Любые действия в отношении связанных с «делом Скрипаля» объектов в Солсбери будут расцениваться как попытка избежать прозрачности расследования, заявило посольство РФ в Великобритании.

Ранее в британских СМИ появилась информация, что власти намерены выкупить дома экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери, и полицейского Ника Бейли, пострадавшего при оказании помощи. По сообщениям полиции, в их домах были найдены следы отравляющего вещества.

«Предложили британской стороне сообщить, какие действия она собирается предпринять в отношении данного имущества, если подтвердятся планы по его приобретению. Напомним, что любые меры в отношении якобы зараженных объектов в Солсбери, фактически означающие их уничтожение, будут рассматриваться нами как элемент преднамеренных усилий Лондона сделать транспарентное и совместное с Россией расследование невозможным», - сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.

Россия до сих пор не получила ответа британской стороны о проведении совместного расследования по «делу Скрипаля». «Это укрепляет нас во мнении, что дело об отравлении Скрипалей планомерно засекречивается британскими властями», - цитирует РИА Новости слова российского дипломата.