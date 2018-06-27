Госдеп США назвал условие нацбезопасности Украины

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан на открытии проходящей в Копенгагене международной конференции по реформам на Украине заявил, что врагом Украины является коррупция.

Салливан считает, что в настоящий момент Украина находится в той ключевой точке, когда определенные силы пытаются отменить все, что с таким трудом было достигнуто за четыре года, прошедших после Майдана. По его словам, Украине предстоит сделать еще очень многое, чтобы ограничить влияние олигархов, которые пытаются защитить и усилить свои монополии.

«Наша поддержка Украины непреклонна. Мы с Украиной, когда она защищается от российской агрессии и борется с коррупцией. Коррупция – это вопрос национальной безопасности. Коррупция остается важнейшей уязвимостью, влияющей на экономику, препятствующей инвестициям и разжигающей народное недовольство, которым может воспользоваться Россия», - цитирует «Политнавигатор» выступление Джона Салливана на конференции «Реформы в Украине критичны для стабильности в Европе».