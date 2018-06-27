Министерство иностранных дел России прокомментировало организованную ОБСЕ конференцию по свободе СМИ, прошедшую в Киеве. В МИД отметили политизацию проблематики свободы слова.

«Отмечаем безответственный подход ОБСЕ к организации и проведению подобных мероприятий, на которые не допускают заявленных авторитетных участников, одновременно превращая конференцию в площадку для искусственной политизации проблематики свободы слова», - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве России также обратили внимание на выступление не представившегося мужчины, одетого в военную форму, который заявил, что лично передавал взрывчатку гражданину Украины Олегу Сенцову, осужденному в России за терроризм: «Полагаем, что подобные высказывания должны стать предметом рассмотрения правоохранительных органов».