Власти Туркмении запретили выезд из страны большинству населения

Власти Туркмении запретили покидать страну всем жителям, не достигшим 40 лет. При этом представители миграционной службы страны эту информацию и не подтверждают, и не опровергают.

Жители ряда населенных пунктов Туркмении столкнулись с проблемами при попытках выехать за пределы страны. Обратившись в миграционную службу за разрешением, необходимым для оформления туристической визы, они получили отказы. Чиновники объяснили это неким "распоряжением сверху".

«Сотрудники миграционной службы сказали, что сверху поступило распоряжение, согласно которому теперь никому до сорока лет разрешение на выезд не дают. На вопрос о причине запрета сказали, что если вы все уедете – кто же работать будет», - поделился житель в интервью местному радио.

СМИ также сообщают, что власти Туркмении не публикуют данные ни о численности населения страны, ни о количестве выезжающих за рубеж. По оценкам мировых медиаресурсов, население Туркмении не превышает шести миллионов человек, причем две трети не достигли 40-летнего возраста. Отмечается, что из-за кризиса трудовая миграция приобрела массовый характер, сообщает Lenta.ru.