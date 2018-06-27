Эксперт прокомментировал учения ВМС Украины у границ Крыма

Бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов прокомментировал учения ВМС Украины у границ с Крымом.

Ранее на территории Херсонской области, у административных границ Крыма, прошли учения военно-морских сил ВС Украины с подчиненными артиллерийскими частями и подразделениями. Артиллеристы «отрабатывали поражение целей в глубине временно оккупированных территорий».

Леонид Ивашов считает, что ничего необычного в этих учениях нет, поскольку войска обязаны проводить подготовку и мелких подразделений, и большие учения. Но все дело – в политической стратегии украинских властей, которые выставляют Россию враждебной страной.

«Это классика военного дела, другого здесь ожидать невозможно. Раз есть противник – значит есть задачи, и они их отрабатывают. Так что эти учения можно считать провокацией, но провокация – она в Киеве. Вот эта политика русофобская, которая определяет ход подготовки войск», - цитирует РИА Новости.