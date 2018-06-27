На саммите ЕС намерены призвать Россию сотрудничать по делу MH17

Чиновник ЕС, пожелавший остаться неназванным, сообщил о намерении лидеров ЕС в ходе саммита призвать Россию к сотрудничеству в расследовании крушения малайзийского Боинга рейса МН17.

«Евросовет, как ожидается, одобрит заключения по крушению рейса МН17, с призывом к РФ принять ответственность и сотрудничать по усилиям в установлении истины и правосудия», - заявил анонимный чиновник.

Ранее международная следственная группа представила промежуточные результаты расследования крушения принадлежавшего малайзийской авиакомпании Боинга, выполнявшего рейс МН17. Самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины.

По версии международного следствия, самолет был сбит из ЗРК «Бук», принадлежащего ВС РФ. Утверждается, что ЗРК доставили под Донецк, чтобы сбить самолет, а потом вернули обратно на место базирования – в Курск. В МИД РФ заявили, что расследование, основанное на непроверенных данных из соцсетей, является однобоким и предвзятым, а обвинения – голословными, пишет РИА Новости.