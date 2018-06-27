В разжигании войны в Донбассе виновата администрация Соединенных Штатов. С таким заявлением в разговоре с представителями прессы выступил Евгений Мураев, депутат Верховной Рады.

По мнению украинского парламентария, процитированного РИА Новости, окончание вооруженного конфликта является невыгодным сценарием для Вашингтона, поэтому американцы делают все, чтобы не допустить установления мира. Мураев полагает, что напряженность на востоке Украины необходима США для давления на своих оппонентов – Россию и ЕС. Киевские чиновники, по словам депутата, являются изменниками, поскольку проводят губительный для государства курс, подчиняясь диктату Штатов.

Конфликт в Донбассе, который, согласно точке зрения ООН, имеет все признаки гражданской войны, продолжается с весны 2014 года. Ранее в среду сообщалось, что на Украине озвучили причины превращения страны в военную диктатуру.