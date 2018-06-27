ЕС хочет создать лагеря беженцев на Украине, заявил депутат Рады

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что европейские чиновники предлагают членам украинского правительства разместить на территории страны лагеря для мигрантов.

«Я имею достоверную информацию, что чиновники ЕС предлагают украинским чиновникам размещать лагеря для мигрантов в нашей стране и взамен предоставить Украине какую-то микрофинансовую помощь», - заявил депутат в своем фейсбуке.

Игорь Мосийчук высказался категорически против этого, приведя в пример защиты национальных интересов Албанию, отказавшуюся от размещения мигрантов на своей территории.

«Нечего превращать Украину в резервацию! Мы должны работать на то, чтобы вернуть домой те миллионы украинцев, которые вынуждены были уехать куда глаза глядят в поисках заработка, а не заселять украинскую землю чужаками!», - считает украинский депутат.