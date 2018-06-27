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Премьер Словакии считает антироссийские санкции бессмысленными
27 июня 2018, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини выступил с заявлением на Парламентской ассамблее Совета Европы о бессмысленности антироссийских санкций, которые только наносят вред экономике.
«Словакия уже долгое время подчеркивает, что санкции не принесли никакого позитивного эффекта. С момента введения санкций между Москвой и Брюсселем испортились политические и экономические отношения. Из-за отсутствия возможности торговать с Россией многие компании потеряли свои рынки. Ограничительные меры приносят только вред», - резюмировал словацкий премьер.
Вместо автоматического продления антироссийских санкций Петер Пеллегрини призвал еще раз пересмотреть вопрос о возможности восстановления конструктивного диалога вместо продолжения бессмысленных санкций, сообщает РИА Новости.
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