Соединенные Штаты в скором времени повторят судьбу Советского Союза, распавшегося в 1991 году. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся на страницах отечественный прессы.

В качестве одного из признаков грядущего краха «американской империи» в статье, опубликованной «Русской весной», названа потеря Вашингтоном своих союзников. Авторы сайта констатировали ухудшение отношений между США и Евросоюзом. Журналисты предрекли, что в будущем Штаты и ЕС разделит новый железный занавес.

Еще один симптом, свидетельствующий о нависшей над США угрозе коллапса, - их милитаризм. В статье отмечается, что Вашингтон предпринимает большие усилия по наращиванию своей военной мощи, однако их эффективность низка. Многочисленные американские базы, разбросанные по миру, бесполезны, дороги в обслуживании и беззащитны перед атаками потенциальных противников, полагают авторы материала.

Ранее китайские СМИ раскрыли сценарий «неизбежного» военного столкновения США и России на территории Сирии.