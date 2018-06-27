Президент Киргизии считает Россию своим главным стратегическим партнером

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков считает Россию главным союзником и главным стратегическим партнером республики. Сооронбай Жээнбеков, выступая в парламенте страны, объявил приоритетом во внешней политике Киргизии развитие всесторонних связей с Россией.

Президент Киргизии подчеркнул, что российский и киргизский народы связывают многовековая дружба и общая историческая судьба, которые прошли испытание временем, - сообщает rueconomics.ru. По его словам, положительно отражается на жизни граждан укрепление дружеских отношений с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменистаном.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что Киргизия продолжит развивать связи с Турцией, Японией, Кореей, США, странами Евросоюза и арабского мира. Особо он отметил, что на новый уровень вышло сотрудничество с ближайшим соседом Киргизии - Китаем.

Среди основных целей Жээнбеков упомянул интеграцию в Евразийский экономический союз, максимальное использование возможностей для экспортирования на крупный рынок, развитие транзитного и производственного потенциала страны.

Жээнбеков победил на выборах президента осенью 2017 года.