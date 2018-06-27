Президент Киргизии считает Россию своим главным стратегическим партнером
27 июня 2018, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков считает Россию главным союзником и главным стратегическим партнером республики. Сооронбай Жээнбеков, выступая в парламенте страны, объявил приоритетом во внешней политике Киргизии развитие всесторонних связей с Россией.
Президент Киргизии подчеркнул, что российский и киргизский народы связывают многовековая дружба и общая историческая судьба, которые прошли испытание временем, - сообщает rueconomics.ru. По его словам, положительно отражается на жизни граждан укрепление дружеских отношений с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменистаном.
Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что Киргизия продолжит развивать связи с Турцией, Японией, Кореей, США, странами Евросоюза и арабского мира. Особо он отметил, что на новый уровень вышло сотрудничество с ближайшим соседом Киргизии - Китаем.
Среди основных целей Жээнбеков упомянул интеграцию в Евразийский экономический союз, максимальное использование возможностей для экспортирования на крупный рынок, развитие транзитного и производственного потенциала страны.
Жээнбеков победил на выборах президента осенью 2017 года.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес