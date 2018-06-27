В Раде считают, что Порошенко боится любых выборов

Депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев рассказал, что украинский президент Пётр Порошенко боится любых выборов. Нардеп полагает, что Порошенко видит действительные данные рейтинга симпатий граждан на Украине, - сообщает "Свободная пресса". Главный военный прокурор Украины: нам в дверь стучит Пиночет

Евгений Мураев отметил, что согласно конституции Украины, в случае досрочного сложения полномочий президент не сможет принять участие в выборах. Но что-то не слышно, что Порошенко собирается уйти досрочно.

"Порошенко боится досрочных, внеочередных и любых других выборов, потому что видит реальную социологию и как бы он ни витал в облаках, понимает реальное положение дел в стране и любовь людей к нему", — пояснил депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью The Insider заявил, что на Украине сложилась ситуация, которая может привести к тому, что государство возглавит украинский Аугусто Пиночет.