Переброшенный под Горловку батальон «Сомали» оказался под огнем киевских силовиков. Как сообщили в подразделении, противник использует в ходе своих атак оружие, запрещенное заключенными в Минске договоренностями о перемирии в Донбассе.

Ополченец Донецкой народной республики с позывным «Дер» рассказал корреспонденту Daily Storm, что Вооруженные силы Украины задействуют танки, минометы, самоходные артиллерийские установки. Кроме того, позиции «Сомали» обстреливают снайперы.

По словам «Дера», недавно батальону удалось вывести из строя систему управления боем, установленную ВСУ в поселке Зайцево, который является пригородом Горловки. Уничтоженная бойцами «Сомали» система позволяла киевским силовикам следить за маневрами ополченцев и вносить коррективу в работу наносящих удары артиллерийских расчетов.

Ранее в среду сообщалось, что сражающихся под Авдеевкой защитников ДНР атаковали немецкие снайперы.