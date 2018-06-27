На Украине озвучили причины превращения страны в военную диктатуру

На Украине в обозримом будущем может установиться диктаторский режим, опирающийся на силу оружия, полагает главный военный прокурор страны. С точкой зрения Анатолия Матиоса согласны знакомые с ситуацией собеседники российских СМИ.

Ранее на этой неделе Матиос в разговоре с журналистами посетовал на то, что после старта силовой операции Киева в Донбассе гражданское население Украины начало массово вооружаться. По словам прокурора, данный процесс может привести к насильственному свержению действующей власти и установлению военной диктатуры.

Политолог Александр Асафов, комментируя для RT заявления Матиоса, отметил, что его опасения обоснованы. Эксперт привел статистику, говорящую о том, что вывезенное из зоны конфликта в Донбассе оружие активно используется во всех украинских областях.

Источник российского телеканала в украинской партии «Самопомощь» высказал схожее мнение. Собеседник СМИ предрек, что следующий «майдан» в Киеве будет носить характер вооруженного восстания. В результате «к власти может прийти кто угодно».