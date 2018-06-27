Названы самые опасные страны для женщин

В списке самых недружелюбных к женскому полу стран Индия заняла первое место. Причиной тому послужили высокий риск сексуального насилия и преследования, рабский труд и убийство девочек.

Высокий уровень опасности для женщин в этой стране связан в первую очередь с национальными и культурными традициями, сообщает Ura.ru. В Индии нередки калечащие операции на половых органах, детские браки и физическое насилие.

Помимо Индии, в антирейтинг попали Афганистан, Сирия, Сомали, Саудовская Аравия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Йемен, Нигерия и США. При этом Соединенные Штаты — единственная западная страна в этом списке. Ее включили в перечень из-за движения MeToo и высокого уровня насилия в киноиндустрии.

Далее непростыми для проживания слабого пола названы Афганистан, Сирия, Сомали, Саудовская Аравия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Йемен, Нигерия и США. Причинами называются сложный доступ женщин к услугам здравоохранения, насилие в семье, повышенная дискриминация и другие.

Только США западная страна в этом антирейтинге. Штаты попали в этот список из-за движения MeToo и высокого уровня насилия в киноиндустрии.