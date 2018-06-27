Сражающаяся в составе Вооруженных сил Донецкой народной республики бригада «Пятнашка», чьим местом дислокации является район города Авдеевка, столкнулась на поле боя со снайперами из Германии. Об этом представители соединения рассказали российским журналистам.

По словам командира бригады Андрея Кузина, ставшего собеседником издания Daily Storm, хорошо экипированные немецкие стрелки регулярно открывают огонь по позициям защитников ДНР. Иностранным военнослужащим, атакующим «Пятнашку», противодействуют ее антиснайперские расчеты.

Ранее стало известно, что в самопровозглашенном государстве разработали план на случай возобновления полномасштабной войны с Украиной. Данный план предусматривает прибытие в зону конфликта 20 тысяч добровольцев. Оказать республике помощь в отражении нападения киевских силовиков готовы жители России, Абхазии, Южной Осетии и контролируемых украинскими властями территорий Донбасса.