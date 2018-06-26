Королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект о Brexit (Брекзит). С этого момента законопроект о Брекзит стал законом, и он начнет действовать после выхода Соединенного Королевства из Европейского союза 29 мая 2019 года.

О выдаче финальной санкции на законопроект объявил спикер Палаты общин Джон Беркоу, - сообщили сегодня британские СМИ.

Отмечается, что если бы билль не был принят, то после марта 2019 года Великобритания перестала быть частью Евросоюза, но продолжила бы жить по тем же законам, что привело бы к юридическим недоразумениям.

Ранее парламентарии, в основном в Палате лордов, пытались смягчить условия Brexit. Поправки требовали согласования разных палат, по этой причине документ переходил от нижней палаты в верхнюю и обратно. Эта процедура получила название "пинг-понг".