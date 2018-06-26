Стал известен план ДНР по отправке на войну с Украиной 20 тысяч добровольцев

В случае нападения Вооруженных сил Украины на Донецкую народную республику в армию самопровозглашенного государства вольются около 20 тысяч добровольцев. Такая цифра фигурирует в заметке, опубликованной российскими интернет-СМИ.

Сайт dailystorm.ru пишет, что, согласно плану, разработанному в Донецке, в первые трое суток возможного конфликта на восток Украины прибудут 5 тысяч бойцов. В течение недели их количество должно достигнуть 20 тысяч. Отмечается, что ряды защитников республики, в частности, пополнят добровольцы из России, Абхазии, Южной Осетии, а также жители Донбасса, в настоящее время находящиеся на территориях, контролируемых властями Украины.

Ранее в Киеве сообщили о потерях ополченцев Луганской народной республики, понесенных в столкновении с «третьей силой», участвующей в конфликте в Донбассе.