В Киеве заявили о нападении на позиции ЛНР воюющей в Донбассе «третьей силы»

Ополченцы Луганской народной республики в понедельник понесли потери в боестолкновении с неизвестным военным подразделением. Такую информацию выложил в Facebook украинский волонтер Юрий Мысягин, оказывающий помощь воюющим в Донбассе Вооруженным силам страны.

В публикации рассказывается о том, что накануне позиции ЛНР в районе поселков Крымское, Новотошковка и Желобок атаковала «третья сила». Согласно утверждению Мысягина, в результате артиллерийского обстрела погибли четверо защитников республики. Кому в конфликте на востоке Украины отведена роль «третьей силы», автор поста не уточнил.

Ранее в интернете появилось видео, снятое в городе Докучаевске, расположенном на территории Донецкой народной республики. Населенный пункт в конце прошлой недели подвергся очередному обстрелу со стороны киевских силовиков.