Вслед за главой СБУ Василием Грицаком глава МВД Украины Арсен Аваков усмотрел «российский след» в организованном нападении украинских подростков на цыганский лагерь во Львове. СБУ разглядела "руку Москвы" в нападении на цыганский лагерь во Львове

Аваков утверждает, что подростки, напавшие на цыганский лагерь во Львове, вдохновлялись неким украинским сайтом, который, в свою очередь, был вдохновлен неким российским сайтом. Никакой конкретики министр МВД Украины при этом не приводит.

«Аналитики киберполиции нам показывают копию этого сайта Российской Федерации. Этот сайт открыли и администрировали во Львовской, Харьковской, Киевской, еще в одной области. Откуда это пришло? Да, инспирировали оттуда, но здесь участвовали наши», - заявил Аваков.

Накануне о «российском следе» в нападении украинских подростков на цыганский лагерь заговорил глава СБУ Василий Грицак. Он предположил, что «Россия может стоять за этим», хотя твердой уверенности не высказал, пишет РИА Новости.