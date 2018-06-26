Президент Македонии не согласен переименовывать страну

Стало известно, что президент Македонии Герге Иванов отказался подписывать соглашение об изменении наименования страны. Свое решение он объяснил несоответствием документа конституции.

Президент Македонии не стал подписывать с таким трудом достигнутое с Грецией соглашение о переименовании страны. «Я не принимаю идеи или предложения, которые могут поставить под угрозу национальную идентичность македонцев, особенности македонской нации и македонского языка», - заявил он.

Спор из-за названия Македонии продолжался с Грецией в течение 25 лет. страны не могли договориться о названии Македонии. Все дело в том, что в Греции существует область с одноименным названием. Соглашение о названии было достигнуто лишь 17 июня, согласно ему Македония должна была получить наименование Республика Северная Македония, сообщает RT.