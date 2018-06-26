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Журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ в Киеве

26 июня 2018, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ в Киеве
Фото: pixabay.com

Российскому телеведущему Евгению Примакову и журналисту телеканала RT Поле Слиер отказали во въезде на Украину. Журналисты планировали посетить экспертную конференцию ОБСЕ по свободе СМИ.

На пункте пограничного контроля Евгению Примакову сообщили, что он несет угрозу безопасности Украины, и потому не может посещать страну в течение пяти лет. начальник отдела международных информационных проблем департамента печати и информации МИД Максим Буякевич заявил, что посольство России в Киеве уже готовит ноту протеста в МИД Украины по этому поводу, сообщили РИА Новости.

«Я приехала на конференцию по свободе прессы. Когда я приехала в Киев, меня продержали полтора часа на границе, а потом без объяснения причин дали подписать бумагу, что мне будет запрещен въезд на Украину в течение пяти лет», - прокомментировала события израильский собкор RT Пола Слиер.

«Нашего израильского собкора Полу Слиер не пустили в Цеевропу, куда она приехала выступать на конференции ОБСЕ по свободе прессы и СМИ. Дорогое ОБСЕ! Вы б еще марш в поддержку евреев догадались в Киеве провести», - отозвалась на эту ситуацию главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

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