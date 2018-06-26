СМИ сообщили о нависшей над всей Украиной опасности из-за «водной блокады» Крыма
26 июня 2018, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]
«Водная блокада», введенная Киевом в отношении российского Крыма, может спровоцировать на Украине экологическую катастрофу. Такая оценка ситуации содержится в заметке, которая некоторое время назад появилась на страницах отечественной прессы.
В прошлом году соседнее государство окончательно перекрыло Северо-Крымский канал, снабжавший полуостров водой в течение более 50 лет. Данная операция была осуществлена с помощью дамбы, сооружение которой обошлось в 35 млн гривен.
ФАН в материале, посвященном «водной блокаде», пишет, что после ее объявления с серьезными проблемами столкнулась граничащая с Крымом Херсонская область. В частности, в украинском регионе было зафиксировано повышение уровня грунтовых вод. Издание предрекло, что этот процесс может продолжиться, тогда опасность нависнет уже над всей страной. Украине грозит экологическая катастрофа в связи с уничтожением плодородного слоя почвы, полагают журналисты.
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