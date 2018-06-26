Госдума: власти США нагнетают обстановку вокруг Арктики

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа во вторник заявил, что власти США нагнетают обстановку в Арктике и не создают условий для мирного решения проблем.

Политик подчеркнул, что Россия всегда работала и будет в дальнейшем работать на территории арктического региона, поскольку это касается экономических интересов страны.

Чепа заметил, что для РФ освоение Арктики не является игрой и добавил, что российское руководство сможет защитить себя в критической ситуации, передает РИА "Новости".

Ранее сегодня в Пентагоне сообщили, что США намерены выйти на принципиально новый уровень в "игре" на арктической территории.