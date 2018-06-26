Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что намерена обратиться к компетентным органам Украины с просьбой об освобождении и возвращении домой моряков «Норда».

«Поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, доказанно не имеющие гражданства Украины, фактически находятся в заложниках: их не выпускают к родным и близким, семьи испытывают душевные страдания без родных. По результатам встречи планирую обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой об освобождении моряков и их скорейшем возвращении на Родину», - сообщила Татьяна Москалькова в своем инстаграме.

Крымское рыболовецкое судно «Норд» под флагом России было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Капитан судна и большая часть экипажа до сих пор удерживаются на Украине, сообщает РИА Новости.