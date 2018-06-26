Порошенко подписал закон об образовании антикоррупционного суда

Президент Украины Петр Порошенко во время участия в торжествах по случаю выпуска магистров Киевского университета подписал закон «Об образовании Высшего антикоррупционного суда».

Украинский президент обратился к выпускникам Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко: «Уверен в том, что сегодня эта наша встреча должна запомниться. Я принял решение, что сегодня именно здесь мы должны подписать закон о запуске антикоррупционного суда. Думаю, будет символично, что именно в этих стенах состоится запуск этого процесса».

Верховная рада Украины приняла закон об антикоррупционном суде в кратчайшие сроки, на чем особенно настаивал Порошенко. Создание на Украине Высшего антикоррупционного суда является одним из ключевых требований МВФ для предоставления Украине очередного транша кредита, сообщает RT.