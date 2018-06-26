Эксперт прокомментировал заявление депутата бундестага об убытках ФРГ

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин прокомментировал заявление немецкого депутата о потерях Германии из-за антироссийских санкций.

«Подобные заявления звучат все то время, пока действуют санкции, но ничего не происходит. У партий меньшинства недостаточно сил, чтобы влиять на решения, принимаемые правительством и канцлером. Ангела Меркель также высказывалась насчет потерь Германии, но она ставит во главу угла принцип. Она считает, что Россия нарушила некие международно-правовые обязательства. Так что эти санкции. В первую очередь, имеют политический характер», - отметил эксперт.

«Реализация Минских соглашений говорит о готовности Германии поэтапно смягчать санкционный режим. Но Берлин и Париж толерантны в отношении Киева. У них есть мнение, что Украина – потерпевшая сторона. Пока такое мнение доминирует, каких-то глобальных изменений ожидать не приходится», - цитирует мнение эксперта RT.