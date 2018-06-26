Совфед: Россия готова противостоять укреплению США в Арктике

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников во вторник, 26 июня, сообщил, что Россия готова противостоять действиям Соединенных Штатов Америки в Арктике.

По словам сенатора, РФ намерена и дальше принимать все необходимые меры для противодействия укреплению США в арктическом регионе, передает РИА "Новости". Серебренников отметил, что российские власти давно поняли – американская сторона намерена укорениться в Арктике, прилагая к этому максимум усилий. Политик подчеркнул, что Россия к этому готова.

Ранее сегодня глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Штаты планируют "вывести игру" на арктической территории на принципиально новый уровень.

