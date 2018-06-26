Видео последствий нового удара армии Украины по Докучаевску выложили в сеть

Пресс-служба армии Донецкой народной республики сняла на видео последствия нового удара Вооруженных сил Украины по Докучаевску. Силовики атаковали город, контролируемый властями самопровозглашенного государства, в минувшую субботу.

Жительница населенного пункта Любовь Бронская показала корреспондентам следы от выпущенных ВСУ пуль, повредивших окно и мебель в ее квартире. Сама пожилая женщина в результате обстрела получила осколочные травмы головы. Ей была оказана медицинская помощь.

Ранее во вторник сообщалось, что украинские военные понесли потери в ходе очередной атаки на позиции ополченцев ДНР под Мариуполем. Попав под огонь защитников республики, силовики покинули место боя, бросив своих раненых сослуживцев.