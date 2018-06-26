Армия США планирует использовать пейнтбольные винтовки в реальных боях
26 июня 2018, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]
Армия США планирует использовать винтовки для пейнтбола в реальных боях. Предполагается, что данный тип нелетального оружия будет применяться американскими военнослужащими на территории Афганистана.
Согласно последней информации Сухопутные силы США заключили контракт на 650 тысяч долларов с компанией, которая предоставляет комплексы Variable Kinetic Systems, работающие по пейнтбольному принципу, сообщает издание Popular Mechanics.
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