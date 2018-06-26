Армия США планирует использовать пейнтбольные винтовки в реальных боях

Армия США планирует использовать винтовки для пейнтбола в реальных боях. Предполагается, что данный тип нелетального оружия будет применяться американскими военнослужащими на территории Афганистана.

Согласно последней информации Сухопутные силы США заключили контракт на 650 тысяч долларов с компанией, которая предоставляет комплексы Variable Kinetic Systems, работающие по пейнтбольному принципу, сообщает издание Popular Mechanics.

Данные винтовки созданы для стрельбы шариками, которые при ударе разрываются и выпускают облако ванилиламида пеларгоновой кислоты. Он вызывает временную потерю зрения и дееспособности. Некоторые шарики заправлены слезоточивым газом.