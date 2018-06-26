Украинцев предложили оставить без российской рекламы

На Украине предложили ввести требование рекламировать товары и услуги только на государственном языке. С такой инициативой некоторое время назад выступила в Верховной Раде группа парламентариев.

Документ предусматривает только одно исключение: в рекламе можно использовать иностранное написание брендов, если они были зарегистрированы в стране на соответствующем языке. Все прочее должно быть переведено на украинский.

Как отмечает сайт Гильдии издателей периодической печати, в Раде решили обратиться к языковому вопросу, потому что в настоящее время он является неурегулированным. В феврале украинский Конституционный суд отменил принятый в 2012 году закон «Об основах государственной языковой политики». Новые правила, касающиеся данной сферы, введены не были.