В Киев прибыла Татьяна Москалькова
26 июня 2018, 09:08 [ «Аргументы Недели» ]
Утром во вторник, 26 июня, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Киев. Омбудсмен планирует в ходе визита встретиться с осужденным российским военным Максимом Одинцовым.
Москалькова выразила надежду на то, что ей удастся увидеть гражданина России, хотя к настоящему моменту она не получила четкого ответа о допуске. По словам уполномоченного по правам человека, ее украинская коллега Людмила Денисова не против посещения Одинцова, передает ТАСС.
Татьяна Москалькова также намерена встретиться с членами экипажа российского судна "Норд", которое в этому году было задержано в акватории Азовского моря.
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