В Киев прибыла Татьяна Москалькова

Утром во вторник, 26 июня, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Киев. Омбудсмен планирует в ходе визита встретиться с осужденным российским военным Максимом Одинцовым.

Москалькова выразила надежду на то, что ей удастся увидеть гражданина России, хотя к настоящему моменту она не получила четкого ответа о допуске. По словам уполномоченного по правам человека, ее украинская коллега Людмила Денисова не против посещения Одинцова, передает ТАСС.

Татьяна Москалькова также намерена встретиться с членами экипажа российского судна "Норд", которое в этому году было задержано в акватории Азовского моря.