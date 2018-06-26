Пентагон: США следует вывести "игру" в Арктике на новый уровень
26 июня 2018, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Штатам следует вывести "игру" в Арктике на принципиально новый уровень. Политик также считает, что нужно увеличить в регионе присутствие береговой охраны.
По словам Мэттиса, США в ближайшее время следует предпринять ряд шагов, чтобы усилить свои позиции на территории Арктики, передает "Экономика сегодня". не так давно действия РФ и Китая в вышеуказанном регионе заставили американское руководство переживать. Более того, об укреплении России в Арктике говорит энергоблок "Академик Ломоносов".
Ранее в Штатах заявили, что арктический регион может в будущем стать зоной конкуренции Москвы и Вашингтона.
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