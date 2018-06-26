Уничтожение воюющих в Сирии джихадистов показали из кабины российского Т-90

В интернете появилось видео, на котором запечатлено уничтожение сирийских исламистов танком Т-90А. На опубликованных кадрах можно увидеть атаку по позициям вооруженных формирований из кабины боевой машины.

Как пишет сайт «Русская весна», данная запись была сделана в провинции Даръа, расположенной в южной части арабской республики. Дамаск перебросил туда современные российские танки некоторое время назад. Т-90А усилили группировку правительственных войск, сражающихся против джихадистов.

Накануне сообщалось, что к операции по ликвидации группировок, воюющих в названном регионе, подключились ВКС РФ. После нанесения российской авиацией ударов по позициям боевиков их охватили панические настроения.