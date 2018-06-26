Трамп высказался о своих отношениях с женой
26 июня 2018, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп рассказал об отношениях со своей супругой. Политик, очевидно, решил раз и навсегда развеять слухи о разладе в своей семье, которые ранее пустили недоброжелатели.
Трамп признался, что они с Меланией еще никогда не ладили так хорошо, ка к в настоящий момент. В рамках встречи со своими сторонниками в штате Южная Каролина президент США также подчеркнул, что рейтинги его популярности ранее не были столь высоки, передает РИА "Новости".
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес