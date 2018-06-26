Трамп высказался о своих отношениях с женой

Американский лидер Дональд Трамп рассказал об отношениях со своей супругой. Политик, очевидно, решил раз и навсегда развеять слухи о разладе в своей семье, которые ранее пустили недоброжелатели.

Трамп признался, что они с Меланией еще никогда не ладили так хорошо, ка к в настоящий момент. В рамках встречи со своими сторонниками в штате Южная Каролина президент США также подчеркнул, что рейтинги его популярности ранее не были столь высоки, передает РИА "Новости".

Американский политик подверг критике журналистов, которые ранее писали, что Мелания Трамп скрывается от публики из-за подтяжки лица или разрыва с мужем, хотя она в тот момент была нездорова.