Помпео заявил, что властям США следует проявлять гибкость в отношениях с Россией
26 июня 2018, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]
Американский госсекретарь Майк Помпео на днях сделал резонансное заявление. Дипломат убежден, что властям Соединенных Штатов необходимо проявлять гибкость в отношениях с Российской Федерацией.
По словам Помпео, в минувшее десятилетие США были сконцентрированы на гонке за власть, а также на борьбе с терроризмом, однако теперь пришло время уделить внимание другим моментам и проявить определенную гибкость, передает Газета.Ru. Госсекретарь уточнил, что особенно следует заняться отношениями с Россией и Китаем.
Майк Помпео подчеркнул, что есть очень много пунктов, по которым Штаты не согласны с вышеуказанными странами, однако имеются и области, где обнаруживаются совпадения. Своей задачей он считает выявление этих областей для совместной работы, защищая при этом интересы Америки, сообщает The Wall Street Journal.
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