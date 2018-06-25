В Китае созданы дроны-голуби, шпионящие за людьми

В Китае разработали птиц-дронов, которые будут собирать для властей разведданные. Проектом занимались в Северо-Западном университете Сиана. Это результат правительственной программы под кодовым названием «Голубь».

У беспилотников мощная видеокамера и они оборудованы спутниковой связью. Дрон очень сложно отличить от настоящей птицы, на его корпусе имеется маскировочный кожух, девайс очень точно имитирует движение крыльев голубя.

Беспилотники могут летать стаями и уже были запущены, по данным местных СМИ, на границе с Монголией, Казахстаном и Россией, а также в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где живут мусульмане, сообщает South China Morning Post.