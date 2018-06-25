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Британия решила укрепить военную мощь с помощью надувных танков
25 июня 2018, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]
Великобритания планирует принять на вооружение комплексы исключительно для обмана противника. Как сообщает The Times, Вооруженные силы королевства усилит подразделение, укомплектованное надувными танками.[relared_articles]
Страна пришла к такому решению из-за сокращения военного потенциала страны. На вооружении британских вооружённых сил стоят 227 танков Челленджер 2. Этого мало, чтобы сдержать агрессию крупной державы.
Помимо макетов военной техники, британские власти намерены использовать теплогенераторы, которые дезориентируют дроны с тепловизорами. Кроме того, могут быть применены мобильные радиопередатчики для отправки ложных радиосигналов, которые будут дезинформировать противника по поводу размеров и местоположения войск.
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