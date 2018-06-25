Пентагон разработал треугольное колесо-трансформер

В Соединенных Штатах для легкой бронированной техники военные специалисты разработали колесо-трансформер, которое может выполнять функции как колеса, так и гусеничной ленты.

Это новшество повысит проходимость военной техники в труднодоступной местности.

Также анонсированы система адаптивной подвески, новые двигатели и оптические нововведения для боевой бронированной техники.

Агентство перспективных оборонных разработок министерства обороны США сообщает, что исследования проводились в рамках программы GXV-T, которая призвана улучшить мобильность, живучесть, безопасность и эффективность военной техники без дополнительного усиления брони.