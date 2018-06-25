За фото с действующим вулканом будут наказывать

В США, за приближение на опасное для жизни расстояние к извергающемуся вулкану Килауэа будут штрафовать на большую сумму денег, и сажать в тюрьму. Это было сделано для того, чтобы люди не рисковали своей жизнью.

За последнее время на Гавайях было арестовано 40 человек, проигнорировавших запретительный барьер и слишком близко подобравшихся к вулкану, чтобы сфотографировать его. Теперь, за нарушение запрета на пребывание в опасных местах туристам грозит год тюрьмы или штраф до пяти тысяч долларов, отмечает сайт Ридус.

Знаки, которые показывают приближение к опасному месту, появились еще в мае. Хотя это не мешало многим туристам приближаться за них. При этом лавовые брызги могут быть настолько тяжелым, что могут моментально убить человека. Кроме того, опасность представляют камни, разлетающиеся в разные стороны из-за взрыва метана, а также ядовитые испарения.

Напомним, что вулкан Килауэа бушует на Гавайях с начала мая. В середине мая власти объявили красный уровень опасности. Тогда же появилась информация о первых жертвах.