Видео с новым украинским боевым роботом заставило смеяться пользователей сети

Видео, на котором запечатлен новый боевой робот, разработанный украинскими оборонщиками, стало предметом многочисленных шуток в интернете. Данный ролик ранее был распространен в социальных сетях.

Из официальной информации, озвученной в Киеве, следует, что комплекс под названием «Охотник» может вести огонь из различного вида вооружений. В списке, в частности, присутствуют пулемет, гранатомет и ПТРК.

Российский эксперт Иван Коновалов, отреагировавший на новость об испытаниях «Охотника», выразил сомнение в его высокотехнологичности. Схожую точку зрения высказали и некоторые пользователи соцсетей, прокомментировавшие видео с роботом.

Юзеры, скептически настроенные по отношению к украинскому ВПК, заметили, что «Охотник» пригодится для перевозки навоза или дынь. Кроме того, было высказано предположение о том, что робот является переделанной газонокосилкой. Еще один комментатор поблагодарил авторов ролика за то, что те заставили его смеяться, обеспечив хорошее настроение на весь день, пишет «Русская весна».