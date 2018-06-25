СБУ начала искать компромат на премьер-министра Владимира Гройсмана после того, как он объявил начало борьбы с коррупцией на таможне. Премьер тогда сообщил, что этот нелегальный бизнес "крышуют" сотрудники правоохранительных органов.

Гройсман был в курсе, что против него следует ждать провокаций.

Те, кто вел контрабандные потоки, понимая, что теряют большие средства, хотят очернить премьера и его семью, используя спецслужбы, пишут СМИ.

В частности, СБУ направила Житомирской таможне письмо за подписью первого заместителя главы ведомства Павла Демчины с просьбой предоставить информацию об автомобиле Mercedes GLE 350D, который в 2017 году приобрела супруга Гройсмана, Елена. После покупки машины в СМИ были опубликованы сведения, что автомобиль Гройсман не задекларировал. Позже эта информация были опровергнута.