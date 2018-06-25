Один из кандидатов на пост президента Турции считает выборы несправедливыми

Один из кандидатов на пост президента Турции Селахаттин Демирташ считает выборы несправедливыми. По словам политика, при этом результат прокурдской Партии демократии народов стал большим успехом.

Демирташ поблагодарил всех своих друзей, которые в рамках "неравных и несправедливых" выборов в Турции показали самоотверженность. Он также поздравил всех кандидатов, а также свою партию, которой удалось "преодолеть барьер". Политик пообещал продолжить борьбу не только на всех общественных площадках, но и в парламенте, передает РИА "Новости".

В заявлении кандидата уточняется, что его соратники намерены превратить политику в площадку для поиска решений.

Ранее стало известно, что на выборах победил действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.